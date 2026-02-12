La migliore pizza al mondo del 2026 non si mangia in Italia | la classifica di Time Out

La classifica di Time Out per il 2026 ha sorpreso molti. Secondo i dati, la miglior pizza al mondo non si trova in Italia, ma altrove. Questo risultato mette in discussione il cliché che vede il nostro Paese come il punto di riferimento per la pizza di qualità. Sono stati scelti locali di altri Paesi, lasciando gli appassionati italiani a riflettere sui gusti e sulle tendenze attuali. La notizia ha già fatto discutere sui social e tra i ristoratori italiani.

