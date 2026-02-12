La migliore pizza al mondo del 2026 non si mangia in Italia | la classifica di Time Out
La classifica di Time Out per il 2026 ha sorpreso molti. Secondo i dati, la miglior pizza al mondo non si trova in Italia, ma altrove. Questo risultato mette in discussione il cliché che vede il nostro Paese come il punto di riferimento per la pizza di qualità. Sono stati scelti locali di altri Paesi, lasciando gli appassionati italiani a riflettere sui gusti e sulle tendenze attuali. La notizia ha già fatto discutere sui social e tra i ristoratori italiani.
Avete sempre creduto che le pizze migliori al mondo fossero quelle italiane? Vi sbagliavate, almeno stando alla nuova classifica di Time Out: ecco il risultato per il 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su pizza migliore
La pizza più buona del mondo si mangia a New York: quali sono i due locali italiani in classifica
La classifica delle migliori pizzerie al mondo pubblicata da Time Out assegna due posti all’Italia, ma nessuno tra i primi.
La cucina italiana è la migliore al mondo: prima in classifica su 100 Paesi. Qual è la città dove si mangia meglio La graduatoria completa
La cucina italiana si conferma al vertice della classifica mondiale, risultando la migliore tra 100 Paesi.
Abbiamo ORDINATO e MANGIATO tutto il MENÙ del McDonald’s (*COSTOSO*)
Ultime notizie su pizza migliore
Argomenti discussi: Le pizze più buone di Firenze; Generazione Futuro, scopri come partecipare!; La pizza più buona del mondo si mangia a New York: quali sono i due locali italiani in classifica; Storia, territorio e ingredienti speciali. Ma da Sfizio il segreto è l’impasto.
Sorpresa Gambero Rosso, la migliore pizza al taglio è made in Monza: Adriano Del Mastro ottiene le ‘3 rotelle’ e sale sul podio lombardoMonza, 26 settembre 2024 – Meglio non scommettere sull’unanimità. In materia di pizza è già difficile trovare due persone d’accordo su quale sia la migliore tra le tante versioni che ormai ... ilgiorno.it
Migliore pizza al taglio: c’è anche un panificio milanese. La classificaMilano – C’è anche una milanese tra le prime dieci migliori pizzerie italiane specializzate nella pizza al taglio. A sancire la graduatoria la nuova edizione della classifica 50 Top Pizza in Viaggio ... ilgiorno.it
Il pagellone di Time Out... Tutti i martedì sera in diretta streaming x.com
Lega Pallavolo Serie A Femminile. itischriswatson · Chris Watson - This Is The 90s. TIME OUT UNOBRAVO Nel time-out @unobravo_net coach @massimobellano ferma il gioco dopo un black out delle sue zie, dal 24-19 al 24-25: reset, pausa mentale, p - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.