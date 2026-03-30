La Metro Linea 10 senza conducente a Napoli lavori dal 2027 per la prima tratta Secondigliano-Afragola

A Napoli, i lavori per la nuova metro Linea 10 tra Secondigliano e Afragola inizieranno all'inizio del 2027 e dureranno circa quattro anni. La prima tratta sarà operativa entro il 2032, con corse che inizieranno dopo la conclusione dei lavori. La linea sarà senza conducente e rappresenta un nuovo collegamento tra le due aree.

Partiranno ad inizio 2027 i lavori per la nuova metro Linea 10 di Napoli-Afragola: dureranno 4 anni. Prime corse entro il 2032. Oggi la firma del contratto Eav-Partenope 10 Webuild. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducenteVia ai lavori del primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola: tre fermate iniziali, linea automatica e completamento previsto entro il 2030.