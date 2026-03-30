La mentalità è quella giusta Restiamo primi

A Senigallia, quasi 4.000 persone hanno partecipato alla partita al Bianchelli, sostenendo la squadra con cori e entusiasmo. Durante l’incontro, i tifosi hanno mostrato rispetto reciproco e comportamenti corretti, in contrasto con quanto accaduto in campo, dove si sono verificati atteggiamenti meno sportivi. La vittoria è rimasta nelle mani della squadra ospite, mantenendo il primato in classifica.

Ancor prima che l’Ancona, a Senigallia ha vinto il tifo, quello con la T maiuscola: quello dei quasi 4mila che hanno animato il pomeriggio del Bianchelli, fatto non soltanto di cori e sostegno incondizionato, ma anche di fair play e rispetto reciproco (cosa che è invece mancata in campo). Del resto, è ormai noto come tra entrambe le tifoserie corra buon sangue: a rimarcare il buon rapporto è anche lo speaker del Bianchelli, che ancor prima di leggere al microfono le formazioni, ringrazia i ragazzi della curva dorica, che quattro anni fa si adoperarono attivamente per aiutate la popolazione senigalliese, spalando il fango dopo la terribile alluvione di settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La mentalità è quella giusta. Restiamo primi" Articoli correlati Grassina, buone sensazioni: "Il gruppo ha la mentalità giusta"Grassina avanti tutta nel calcio giovanile, con squadre che stanno ben comportandosi nei rispettivi campionati sotto la regia del direttore sportivo... D'Aversa "Il Torino deve ritrovare la giusta mentalità e l'entusiasmo""Siamo in una posizione che non ci compete" afferma il neo tecnico granata TORINO - Il Torino si affida a Roberto D'Aversa dopo il divorzio da Marco... Mentalità delle Persone Cresciute negli Anni '60 e ’70 Aggiornamenti e contenuti dedicati a La mentalità è quella giusta Restiamo... Argomenti discussi: Carrarese, Calabro: Carrara merita di vivere giornate come queste. Ora restiamo concentrati. Ashley Cole day a Cesena: Voglio positività. Troppi cambiamenti? Devo dare la mia impronta, serve un'altra mentalitàSorrisi, concetti chiari, anche qualche frase in italiano alternata all'inglese. La Romagna? Bella, ma per ora sono sempre in albergo o al lavoro: Ashley Cole si presenta in casa bianconera ... cesenatoday.it Angela Luce morta, quel bacio (improvvisato) di Totò sul seno in Signori si nasce: «Lui disse, è così bella che mi è venuto spontaneo»Nell'immaginario collettivo Angela Luce, l'attrice morta oggi a 87 anni, resta la protagonista delle celebre scena in cui Totò le bacia il seno nel film Signori si nasce del 1960. Una scena ... ilmessaggero.it