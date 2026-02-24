D' Aversa Il Torino deve ritrovare la giusta mentalità e l' entusiasmo

Roberto D'Aversa prende il comando del Torino dopo aver preso atto delle difficoltà della squadra e della necessità di ritrovare motivazione e concentrazione. Il nuovo allenatore ritiene che i giocatori devono cambiare atteggiamento per migliorare le prestazioni sul campo. La decisione di cambiare guida tecnica nasce dall’esigenza di risollevare il morale e la forma della squadra, che attualmente si trova in una posizione scomoda in classifica. La sfida di D'Aversa è immediata e impegnativa.

"Siamo in una posizione che non ci compete" afferma il neo tecnico granata TORINO - Il Torino si affida a Roberto D'Aversa dopo il divorzio da Marco Baroni. A lui il compito di concludere la stagione nel migliore dei modi. "Sostituire un collega non è mai bello - afferma l'ex tecnico dell'Empoli - ringrazio comunque il presidente e il direttore sportivo per aver pensato a me come soluzione ai problemi del Toro. Purtroppo siamo a ridosso della zona retrocessione, una posizione che non compete a questa squadra". D'Aversa, che come vice potrà avvalersi dell'apporto di Salvatore Sullo, storico secondo di Giampiero Ventura nei cinque anni trascorsi all'ombra della Mole, ha accettato di assumere la guida del Toro fino al termine della stagione: "Ovviamente tutti preferirebbero iniziare il proprio lavoro in estate, ma quando a chiamarti è il Torino devi rispondere subito presente". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

D'Aversa a Torino: «Orgoglioso di questo club, voglio ridare entusiasmo a squadra e tifosi»Roberto D’Aversa ha preso il timone del Torino dopo aver firmato un contratto, motivato dalla volontà di rilanciare la squadra e coinvolgere i tifosi.

Fusi: «Al Torino serve ritrovare entusiasmo. Vi racconto quando ho letto i nomi a Superga» – ESCLUSIVALuca Fusi invita i tifosi del Torino a ritrovare entusiasmo.

D'Aversa: Il Torino non merita questa classifica. Sui tifosi e il Filadelfia....TORINO - Primo giorno per Roberto D'Aversa alla guida del Torino con la presentazione ufficiale alla stampa in compagnia del presidente Urbano Cairo. Ed è il numero 1 granata a spiegare la scelta del ... tuttosport.com

