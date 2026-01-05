Grassina si distingue nel calcio giovanile grazie all’impegno delle sue squadre, che stanno ottenendo risultati positivi nei rispettivi campionati. Sotto la guida del direttore sportivo Manuel Matarrese, il gruppo dimostra una mentalità solida e orientata alla crescita, contribuendo a creare un ambiente stimolante per i giovani atleti e a rafforzare la reputazione del settore giovanile del club.

Grassina avanti tutta nel calcio giovanile, con squadre che stanno ben comportandosi nei rispettivi campionati sotto la regia del direttore sportivo Manuel Matarrese. Per quanto riguarda gli Allievi 2009 regionali, guidati dai mister Campisi e Guidotti, la società è soddisfatta del percorso fatto finora in una categoria di alto livello e con squadra neopromossa. "È positivo vedere - afferma Matarrese - come il gruppo risponda con continuità alle indicazioni dello staff tecnico, affrontando ogni gara con la giusta mentalità. Ad oggi ci troviamo a competere per le posizioni di vertice e questo è il frutto di un lavoro costante, fatto di impegno e dedizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grassina, buone sensazioni: "Il gruppo ha la mentalità giusta"

Leggi anche: Fiorentina, Pioli: "Kean, buone sensazioni. Commisso ci ha spronati"

Leggi anche: Conferenza stampa Juric alla vigilia di Atalanta Milan: «Manca il gol, ma la mentalità è giusta. Tudor? Mi dispiace perché ha il dna da Juve. Scamacca? Vorrei farlo giocare»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Grassina, buone sensazioni: Il gruppo ha la mentalità giusta.

UN MESSAGGIO DAL RESPONSABILE TECNICO ROSADINI "In occasione delle Feste Natalizie 2025 colgo l'occasione per porgere gli auguri di buone feste a dirigenti, collaboratori, allenatori, istruttori, giocatori e a tutti i tifosi e simpatizzanti del Grassina C - facebook.com facebook