La leggenda dell’auto | L’evento de il Giornale

Presso la Fondazione Feltrinelli si svolge un evento organizzato da “Il Giornale” e “Moneta” intitolato

Presso la Fondazione Feltrinelli si tiene l'evento de “Il Giornale” e “Moneta” intitolato "Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini". Il secondo panel, “La leggenda dell’auto”, moderato da Pierluigi Bonora, analizza l'evoluzione della mobilità nazionale non come un semplice fenomeno industriale, ma come la spinta vitale di un Paese che ha trovato nell'asfalto il suo principale volano di crescita. Le autostrade, in questa prospettiva, non sono solo strisce di catrame: rappresentano l'infrastruttura della libertà che ha permesso all'Italia di accorciare le distanze geografiche e sociali, trasformando luoghi isolati in nodi di opportunità e connessione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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