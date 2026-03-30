Ferrovie ponti e strade | oltre i confini | L’evento de Il Giornale

Un evento organizzato da Il Giornale ha analizzato il ruolo delle infrastrutture di trasporto, come ferrovie, ponti e strade, e il loro impatto sui confini tra territori. La discussione si è concentrata sulla necessità di migliorare le connessioni tra diverse aree per facilitare spostamenti e scambi. L'iniziativa ha coinvolto esperti e rappresentanti di vari settori, evidenziando le sfide e le opportunità legate allo sviluppo delle reti di trasporto.

In un’epoca definita dal caos e dall’incertezza, la ricerca di un nuovo ordine mondiale passa inevitabilmente attraverso la capacità di connettere i territori. La tensione globale, alimentata dai recenti conflitti che vedono coinvolti attori cruciali come Stati Uniti, Israele e Iran, impone una riflessione profonda sulla stabilità dei collegamenti e sulla resilienza delle nazioni. È in questo scenario che si inserisce l'evento " Ferrovie, ponti e strade: oltre i confini ", promosso da Il Giornale e Moneta, presso la Fondazione Feltrinelli di Milano, un momento di confronto necessario per comprendere come la politica e l’amministrazione stanno immaginando le fondamenta del tempo che verrà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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