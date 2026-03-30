La Lega vuole criminalizzare Antifa e anarchici | fino a 15 anni per chi partecipa a gruppi eversivi

La Lega sta preparando un disegno di legge che prevede pene fino a 15 anni di carcere per chi organizza o partecipa a gruppi considerati eversivi, ispirandosi alle leggi di Stati Uniti e Ungheria. Il provvedimento mira a criminalizzare le attività di gruppi come Antifa e anarchici, ritenuti responsabili di azioni di natura eversiva. La proposta è al centro di un dibattito politico in corso.

Il Carroccio prepara un disegno di legge ispirato alle scelte di Stati Uniti e Ungheria: pene fino a 15 anni per chi organizza o partecipa a gruppi ritenuti eversivi. Scontro con le opposizioni e nuovo caso politico dopo il controllo all'eurodeputata Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Antifa, la Lega propone una legge per dichiararli terroristi come negli Usa, fino a 15 anni di carcereIl deputato della Lega Eugenio Zoffilli ha dichiarato che presenterà una legge per dichiarare il collettivo “Antifa” come un gruppo terrorista. Strasburgo, risoluzione per bloccare i finanziamenti ai gruppi Antifa violentiDopo la morte di Quentin Deranque a Lione, gli eurodeputati francesi di Les Republicaine e di Rassemblement National hanno presentato a Strasburgo... Contenuti e approfondimenti su Lega vuole Discussioni sull' argomento Dagli USA all’Italia: la Lega vuole criminalizzare l’antifascismo; Lega, contro gli Antifa una legge in stile Usa; La Lega vuole criminalizzare Antifa e anarchici: fino a 15 anni per chi partecipa a gruppi eversivi; Vacanze con i criminali di guerra: il Cilento trasformato in resort dell’impunità. Nasce B4People, la piattaforma attraverso la quale la Lega Serie B vuole dare coerenza e continuità a tutte le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale, nella convinzione che il calcio, grazie alla sua popolarità, debba portare messaggi e azioni positive all - facebook.com facebook . @paolomieli: "Tempesta Lega e in Forza Italia. Nella Lega non piace la legge elettorale che vuole Fratelli d'Italia. In Forza Italia Lotito raccoglie le firme per sostituire Gasparri come capogruppo al Senato. Nel mirino anche Barelli, che oggi dice di non sentirsi x.com