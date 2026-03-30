La Lega vuole criminalizzare Antifa e anarchici | fino a 15 anni per chi partecipa a gruppi eversivi

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega sta preparando un disegno di legge che prevede pene fino a 15 anni di carcere per chi organizza o partecipa a gruppi considerati eversivi, ispirandosi alle leggi di Stati Uniti e Ungheria. Il provvedimento mira a criminalizzare le attività di gruppi come Antifa e anarchici, ritenuti responsabili di azioni di natura eversiva. La proposta è al centro di un dibattito politico in corso.

Il Carroccio prepara un disegno di legge ispirato alle scelte di Stati Uniti e Ungheria: pene fino a 15 anni per chi organizza o partecipa a gruppi ritenuti eversivi. Scontro con le opposizioni e nuovo caso politico dopo il controllo all'eurodeputata Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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