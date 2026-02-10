La Lega | Chi vive a Parma ha paura

La Lega torna a chiedere più sicurezza a Parma, dopo i recenti episodi di violenza nel centro storico. La politica denuncia un clima di paura tra i cittadini, che non si sentono più al sicuro. Durante il fine settimana, si sono verificati diversi episodi di scontri e intimidazioni, che secondo i leghisti non sono più casi isolati. La situazione preoccupa e spinge le autorità a intervenire subito.

“I gravi episodi di violenza che si sono verificati nel fine settimana in centro storico non sono più leggibili come fatti isolati. Sono l’ennesima conferma di una crisi strutturale che Parma vive da anni e che oggi esplode sotto gli occhi di tutti: risse, degrado, microcriminalità e una paura.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Violenza

Le testimonianze provenienti dall’Iran descrivono un clima di grande tensione e sofferenza, con cittadini che vivono in un contesto di instabilità e repressione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Pozzo Maledetto di Villa Ombrosa - Episodio 1 | Serie Horror Halloween

Ultime notizie su Parma Violenza

Argomenti discussi: Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci lascia la Lega, Salvini posta un vecchio video del generale sui social; Vannacci lascia la Lega, Salvini: Onore, disciplina e lealtà devono avere un significato preciso, in particolare per chi ha indossato...; Sicurezza, Lega: L’approccio buonista ha prodotto un arretramento della libertà quotidiana.

LEGA DEL FILO D’ORO: UN LASCITO NELLE ULTIME VOLONTÀ PER CAMBIARE IL FUTURO DI CHI VIVE NEL BUIO E NEL SILENZIOOsimo, 2 febbraio 2026 – I lasciti testamentari sono oggi uno dei pilastri su cui poggia l’attività della Lega del Filo d’Oro. Nel 2025 sono stati oltre 130 quelli pervenuti alla Fondazione: un numero ... lavalledeitempli.net

Lega del Filo d’Oro: un lascito solidale per cambiare il futuro di chi vive nel buio e nel silenzioRiparte la campagna della Lega del Filo d’Oro per sensibilizzare sull’importanza dei lasciti solidali a favore delle persone sordocieche. touchpoint.news

Davis è un nove atipico. Usa il fisico, ma non vive solo di quello. Attacca la profondità, lega il gioco, apre spazi per chi gli gira intorno. Non è elegante, è efficace. “Quello che vedete quest’anno è la miglior versione della mia carriera”, ha detto. E non sembra u - facebook.com facebook

Arrabbiato No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre se x.com