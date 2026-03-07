Trump | Distrutta la marina iraniana Affondate dagli Usa 42 navi

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che negli ultimi tre giorni l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana. La notizia è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui dettagli dell'operazione o sulle circostanze che l'hanno portata a questa azione. Nessuna delle parti ha fornito informazioni ufficiali su eventuali conseguenze o reazioni.

Il presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni. "Questa è la fine della marina", ha affermato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno anche "neutralizzato" l'aeronautica iraniana e interrotto le loro comunicazioni. Il presidente ha motivato l'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran, ribadendo che Teheran era vicino a ottenere armi nucleari: "Guardate il 7 ottobre e tutto il sangue versato negli ultimi 47 anni. Doveva essere fatto". Secondo la Casa Bianca dalla presa di potere da parte degli Ayatollah sono mille i cittadini americani uccisi da regime islamista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

