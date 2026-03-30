la guerra in iran riapre il dossier energia per la difesa europea

La guerra in Iran ha riacceso l’attenzione sulla dipendenza europea dal carburante per l’aviazione. La questione, in particolare, riguarda gli approvvigionamenti utilizzati in ambito militare. Il conflitto ha portato alla luce le possibili ripercussioni sulla sicurezza energetica e sulla disponibilità di risorse nel settore della difesa.

La guerra contro l’Iran sta riportando al centro dell’attenzione la dipendenza europea dal carburante per l’aviazione, una questione particolarmente rilevante per l’aspetto militare. Oggi oltre il 90% del greggio utilizzato per produrre il carburante impiegato dai jet europei è importato, e una crisi prolungata potrebbe tradursi in una limitazione concreta delle capacità operative delle forze aeree del continente. Il segnale più immediato arriva dai prezzi. Il cherosene ha raggiunto livelli record, toccando i 1.795 dollari per tonnellata, più del doppio rispetto al periodo precedente agli attacchi statunitensi e israeliani. Ma il vero nodo non è solo economico, e riguarda anzi logistica e strategia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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