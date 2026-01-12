Daily Crown | dopo 4 anni Meghan tornerà in Gran Bretagna con Harry
Meghan Markle tornerà in Gran Bretagna la prossima estate, segnando il suo primo rientro nel paese dopo quattro anni. La visita, prevista per questa stagione, rappresenta un momento di riavvicinamento con la famiglia reale e il contesto britannico, dopo un periodo di assenza. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulle dinamiche tra Meghan, Harry e la Corona.
Washington, 12 gen. (Adnkronos) - Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. Se, come previsto, al secondogenito di re Carlo verrà concessa la sicurezza, la duchessa del Sussex accompagnerà il il principe Harry a un evento degli Invictus Games a Birmingham. Secondo il Sun, dopo aver accompagnato il marito alle edizioni precedenti in Canada e Germania, Meghan spera di essere il 10 luglio alla festa nella città delle West Midlands. Se accadesse, sarebbe la prima volta che torna nel Regno Unito da quando prese parte al funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Daily Crown: a Harry giova far beneficenza, a Meghan invece 'reset e rituali'
Leggi anche: Daily Crown: i figli di Harry potrebbero presto far visita a re Carlo assieme a Meghan
Daily Crown: Re Carlo non incontrerà Harry a Londra alla fine del mese; Daily Crown: Kate al centro dell'attenzione, a Natale Camilla si è sentita messa da parte.
Daily Crown: dopo i titoli, re Carlo toglierà ad Andrea anche i cani della regina - Non bastava aver tolto i titoli reali al fratello Andrew Mountbatten- iltempo.it
DAILY CROWN - Kate al centro dell'attenzione, a Natale Camilla si è sentita messa da parte - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.