Curling l’Italia sogna i playoff ai Mondiali! Constantini e compagne travolgono la Danimarca lotta apertissima

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba dei Mondiali 2026 di curling femminile, l’Italia ha battuto la Danimarca con un punteggio di 8-1, chiudendo l’incontro al sesto end sui dieci previsti. La partita si è giocata sul ghiaccio di Calgary, in Canada, e ha portato le azzurre a consolidare la propria posizione nel torneo. La vittoria ha acceso le speranze di qualificazione ai playoff.

L’Italia ha mostrato i muscoli ai Mondiali 2026 di curling femminile e ha sconfitto la Danimarca con il perentorio punteggio di 8-1, chiudendo la contesa sul ghiaccio di Calgary (Canada) addirittura al termine del sesto end sui dieci previsti. Si trattava di uno scontro diretto per sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta, le azzurre lo hanno vinto in maniera schiacciante e possono continuare a inseguire l’ammissione alle partite da dentro o fuori dopo essersi espresse un po’ sottotono alle Olimpiadi. La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna iridata (su nove partite disputate) e ora occupano l’ ottavo posto in classifica generale, a una sola affermazione di distacco da Turchia e Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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