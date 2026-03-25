Dimissioni nel governo | Meloni cerca capri espiatori ma la responsabilità politica è sua

Nel corso degli ultimi giorni, due membri del governo hanno presentato le dimissioni, mentre il presidente del consiglio ha richiesto le dimissioni di un'altra ministra. Nonostante i cambiamenti, la premier ha avuto un ruolo determinante nelle decisioni politiche prese durante il suo mandato. La discussione sulle responsabilità politiche si concentra quindi sulle sue scelte e sul ruolo che ha avuto nel governo.

Delmastro e Bartolozzi si dimettono, Meloni chiede le dimissioni di Santanché. In questi tre anni di governo però è stata la premier a dettare la linea su tutto, difficile dare la colpa ad altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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