Il 11 gennaio, Hussein e Rajwa di Giordania sono apparsi insieme in pubblico, segnando il ritorno alle uscite ufficiali dopo le festività natalizie. Recentemente, Rajwa ha accompagnato il marito in una visita a una casa editrice, mentre la regina Rania si è dedicata a condividere contenuti di viaggio sui propri canali social. Un inizio d’anno segnato da impegni e momenti di condivisione per la famiglia reale giordana.

Anno nuovo, agenda nuova. Anche per Hussein e Rajwa di Giordania. Che, dopo alcuni giorni di relax per via delle feste di Natale, finalmente l’11 gennaio sono tornati a mostrarsi in pubblico, insieme. Per la prima volta nel 2026. Rajwa e Hussein in visita alla casa editrice. La principessa Rajwa, 31 anni, è entrata a far parte della famiglia reale giordana due anni e mezzo fa, sposando il primogenito della regina Rania e di re Abdallah. Dopo le nozze per molti mesi ha vissuto un po’ in sordina, per poi emergere nel 2025, accompagnando sempre più spesso il marito ai vari eventi ufficiali. In linea con questa nuova strategia, domenica 11 gennaio Rajwa ha accompagnato l’erede al trono a visitare la Jabal Amman Publishers, una casa editrice che pubblica libri e materiale didattico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rajwa di Giordania ha accompagnato il marito Hussein di Giordania in una casa editrice. Mentre la regina Rania di Giordania faceva l'influencer di viaggi

