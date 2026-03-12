A Terra del Sole la conferenza dell' Architetto Savelli sugli edifici razionalisti

A Terra del Sole si è svolta una conferenza dell’architetto Savelli dedicata agli edifici razionalisti. Contestualmente, a Picta Romagna, rassegna europea di arte contemporanea, si è tenuta una presentazione presso il Palazzo pretorio della località. Entrambi gli eventi hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori sulla scena culturale della zona.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Irrompe l’architettura a Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea, incorso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Venerdì alle 17 nell’edificio rinascimentale affacciato su piazza d’Armi ospiterà la conferenza dell’Architetto Andrea Savorelli intitolata ‘Gli edifici razionalisti della Gil e del Collegio aeronautico, dell’architetto Cesare Valle, a Forlì: Le vie della bellezza espresse attraverso progetti, disegni, fotografie, documenti, metamorfosi di rinascita e dissonanze, nei 90 anni di storia delle loro architetture’. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Lanci di uova e pietre sugli edifici del Parlamento europeo, protestano gli agricoltoriSale la tensione a Bruxelles durante le proteste dei trattori in corso a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo.

La Corsa del Sole: donati oltre 14mila euro all'associazione Tra Terra e Cielo_InsiemeOltre quattordicimila euro raccolti, settecento persone al via e ottanta volontari impegnati: sono i numeri che raccontano la crescita de “La Corsa...

Una selezione di notizie su A Terra del Sole la conferenza...

Temi più discussi: Notizie dalla zona di Castrocaro Terme E Terra Del Sole a Forlì; Castrocaro, in Biblioteca Comunale scaffale multilingue per le famiglie straniere; Aprono alle visite guidate i luoghi simbolo di Castrocaro e Terra del Sole; Riapre la fortezza: sabato c’è ‘Storia di dame e ancelle’.

Castrocaro e Terra del Sole, riaprono Fortezza e Palazzo PretorioSabato 28 marzo alle 17 si svolgerà Il percorso delle pene, visita dedicata al periodo in cui Terra del Sole era capoluogo della Romagna fiorentina e nelle sale del Palazzo Pretorio si amministrava ... forli24ore.it

Terra del Sole Forlì, tornano a suonare i migliori diplomati dei ConservatoriTerra del Sole, 22 agosto 2019 - A Castrocaro Terme e Terra del Sole la fine dell’estate segna l’apertura delle iscrizioni a uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla musica ... ilrestodelcarlino.it

La Terra del Sole - facebook.com facebook

Castrocaro e Terra del Sole, riaprono Fortezza e Palazzo Pretorio x.com