Una donna di 30 anni si rivolge a un ginecologo chiedendo se sia necessario sottoporsi a un’ecografia pelvica anche in assenza di sintomi. La questione riguarda la prevenzione e il numero di italiani che non effettuano controlli sanitari regolari, con oltre il 40% che non si sottopone a controlli di routine. La discussione si focalizza sulla praticità e la necessità di esami preventivi in assenza di problemi evidenti.

H o 30 anni e non ho mai fatto un’ecografia pelvica: dovrei farla anche se sto bene? Salute e prevenzione: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10 X Perché fare prevenzione?. La prevenzione non è qualcosa che riguarda solo chi ha dolore, perdite anomale o cicli irregolari. È un percorso che si costruisce anche quando ci si sente bene. Un’ecografia pelvica periodica consente di osservare la struttura dell’utero, lo spessore dell’endometrio e l’aspetto delle ovaie, offrendo una fotografia precisa della situazione in quel momento. A che cosa serve l’ecografia?. Questo permette di intercettare eventuali alterazioni prima che diventino sintomatiche o creino complicazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. A 30 anni serve fare l’ecografia pelvica anche senza sintomi?

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