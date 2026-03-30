Il 30 marzo, in prima serata su Sky e Tv8, torna GialappaShow, il varietà condotto dal Mago Forest con le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Recentemente sono emerse dichiarazioni riguardanti il rapporto tra un dirigente di un'azienda televisiva e alcuni collaboratori, con accuse di tradimento e tensioni legate a precedenti separazioni. Tra le questioni menzionate ci sono anche attriti con una giornalista nota nel settore.

I conduttori Giorgio Gherarducci e Marco Santin si raccontano a poche ore dalla nuova edizione del programma in onda su Sky e Tv8 Oggi, lunedì 30 marzo, in prima serata su Sky e Tv8 torna la nuova edizione di GialappaShow, il varietà comico dalla Gialappa's Band condotto dal Mago Forest e guidato dalle voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Alla vigilia della messa in onda, i due conduttori che nel 1985 idearono il trio della Gialappas Band insieme a Carlo Taranto, si sono raccontati in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo anni di successi, di incontri con personaggi che hanno fatto la storia del programma ("Aldo Giovanni e Giacomo: sapevamo che facevano ridere, ma mai avremmo ipotizzato la carriera che poi hanno fatto"), di dinamiche interne a un programma ormai cult della tv italiana. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Gialappa: "Pier Silvio si è sentito tradito". La verità sull'addio a Mediaset e i rapporti (non buoni) con Monica Setta "avvelenata"

Articoli correlati

“Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente. De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione, lo vorremmo co-conduttore di una puntata”: così i GialappiLa reazione di Stefano De Martino all’imitazione di Luigi Esposito al GialappaShow? “Eh, ci sono versioni discordanti, ufficialmente non sappiamo...

GialappaShow, parla la Gialappa's Band: «Non facciamo imitazioni ma parodie: ditelo a Monica Setta. Se Giorgia Meloni è andata da Fedez potrebbe venire anche da noi»Da Bereguarda, una cantante un po’ naïf che si lamenta sempre delle sue sfortune sentimentali proposta da Brenda Lodigiani - che tornerà comunque nei...

Aggiornamenti e notizie su Pier Silvio

Temi più discussi: Gialappa's Band, Gherarducci e Santin: Zalone è il nostro rimpianto, Pier Silvio si sentì tradito. Con Forest fu una folgorazione. Aldo Giovanni e Giacomo? All'inizio fu faticoso; Gialappa's Band, semi-conduttori con 40 anni di carriera. Pier Silvio si sentì tradito, ma Mediaset non ci offriva più nulla; Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente. De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione, lo vorremmo co-conduttore di una puntata: così i Gialappi; GialappaShow, parla la Gialappa's Band: Non facciamo imitazioni ma parodie: ditelo a Monica Setta. Se Giorgia Meloni è andata da Fedez potrebbe venire anche da noi.

Gialappa’s Band chiarisce con Pier Silvio Berlusconi e chiama De MartinoGialappaShow riparte su Tv8 con Jovanotti e nuove parodie bersaglio La nuova stagione di GialappaShow debutta lunedì 30 marzo in prima serata su Tv8, ... assodigitale.it

Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente. De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione, lo vorremmo co ...I Gialappi tornano su TV8: De Martino? Non sappiamo come ha preso l'imitazione, vorremmo averlo co-conduttore ... ilfattoquotidiano.it

#PierSilvio e #SilviaToffanin a spasso a Portofino. I passanti: «Si vede che sono innamorati» - facebook.com facebook

Gialappa's Band, semi-conduttori con 40 anni di carriera. "Pier Silvio si sentì tradito, ma Mediaset non ci offriva più nulla" x.com