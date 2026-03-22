All'ultima giornata dei Mondiali indoor di atletica, l’Italia si trova in testa al medagliere grazie a tre ori conquistati nella seconda giornata. Andy Diaz ha vinto nel salto triplo, Nadia Battocletti nella 3000 metri e Zaynab Dosso nei 60 metri. La competizione si conclude con gli atleti italiani ancora in corsa per ottenere ulteriori riconoscimenti.

L’Italia svetta in testa al medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica al termine della seconda giornata grazie ai tre ori conquistati nel giro di ventiquattro ore da Andy Diaz (salto triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri). La nostra Nazionale ha regalato magie a Torun (Polonia) e ha messo la testa davanti agli USA (2 ori, 5 argenti, 3 bronzi), all’Ucraina (2-1-0), alla Polonia (1-1-1), al Canada (1-1-0) e alla Svezia (1-0-1). Ora sognare è legittimo: il gruppo guidato dal CT Antonio La Torre può conquistare il medagliere nella rassegna iridata al coperto? Tutto si deciderà nell’ultima giornata, dove si... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia può vincere il medagliere ai Mondiali indoor di atletica? Sfida agli USA con tre assi nell’ultima giornata!

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