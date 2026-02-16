Cricket ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8 L’Italia cede con onore all’Inghilterra
L'Inghilterra, lo Sri Lanka e il Sudafrica si qualificano al Super 8 ai Mondiali T20, dopo la decima giornata in India e Sri Lanka. L’Italia si arrende con dignità contro l’Inghilterra, dimostrando impegno nonostante la sconfitta. La competizione continua a sorprendere, con le squadre che si contendono il passaggio alle fasi finali.
La decima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette ulteriori verdetti: altre 3 squadre si qualificano al Super 8, ovvero Inghilterra, Sri Lanka e, senza scendere in campo, Sudafrica. Diventano 5 le formazioni già alla prossima fase, restano da assegnare altri 3 slot. Nel Gruppo C l' Inghilterra supera l'Italia con lo score di 2027 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8. Nel Gruppo B lo Sri Lanka supera l'Australia con il punteggio di 1842 (18.
Cricket, sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8
L’Italia si arrende con dignità alla potente Inghilterra durante il terzo match dei Mondiali T20 di cricket, disputato in India e Sri Lanka, a causa di una prestazione difficile dei nostri battitori.
Cricket, le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ai Mondiali T20. Bene Australia e Sudafrica
Le Indie Occidentali vincono contro l’Inghilterra nel match di cricket ai Mondiali T20 in India e Sri Lanka.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cricket, sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20: azzurri eliminati, inglesi al Super8L'Italia cede con l'onore delle armi alla fortissima Inghilterra nel terzo incontro dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka: gli ... oasport.it
Cricket, Indie Occidentali ed India restano a punteggio pieno ai Mondiali T20 e si qualificano al Super 8La nona giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette i primi verdetti: le Indie Occidentali (inserite nel girone ... oasport.it
Dopo la storica prima vittoria dell’Italia contro il Nepal ai Mondiali T20, protagonista è Crishan Kalugamage: leg-spinner azzurro e pizzaiolo a Lucca, premiato man of the match. Arrivato dallo Sri Lanka a 15 anni, è tifoso dell’Inter e ha come idolo Lautaro Martí - facebook.com facebook
A Mumbai arriva la prima storica vittoria dell’Italia ai Mondiali T20 di cricket: gli azzurri battono il Nepal per 10 wicket e rilanciano le ambizioni internazionali in vista di Los Angeles 2028. x.com