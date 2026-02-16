Cricket ai Mondiali T20 altre tre squadre accedono al Super 8 L’Italia cede con onore all’Inghilterra

L'Inghilterra, lo Sri Lanka e il Sudafrica si qualificano al Super 8 ai Mondiali T20, dopo la decima giornata in India e Sri Lanka. L’Italia si arrende con dignità contro l’Inghilterra, dimostrando impegno nonostante la sconfitta. La competizione continua a sorprendere, con le squadre che si contendono il passaggio alle fasi finali.

La decima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette ulteriori verdetti: altre 3 squadre si qualificano al Super 8, ovvero Inghilterra, Sri Lanka e, senza scendere in campo, Sudafrica. Diventano 5 le formazioni già alla prossima fase, restano da assegnare altri 3 slot. Nel Gruppo C l’ Inghilterra supera l’Italia con lo score di 2027 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8. Nel Gruppo B lo Sri Lanka supera l’Australia con il punteggio di 1842 (18. 🔗 Leggi su Oasport.it

