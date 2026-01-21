La fortuna bussa in Friuli | vinti oltre 60mila euro al SuperEnalotto

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 20 gennaio, una giocata vincente ha portato oltre 60.000 euro a Latisana, in Friuli Venezia Giulia. Sebbene il “6” non sia stato centrato, questa vincita rappresenta un importante risultato per i giocatori della regione, confermando come anche una singola schedina possa portare a esiti significativi.

Il “6” continua a farsi attendere, ma la fortuna ha comunque fatto tappa in Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione del SuperEnalotto di ieri, martedì 20 gennaio, concorso numero 12 del 2026, una giocata vincente ha regalato oltre 60mila euro a Latisana. Il jackpot, intanto, non smette di crescere.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sarteano, bussa la fortuna: "Lotteria, vinti 20mila euro. È stata una bella sorpresa"

