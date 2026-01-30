La fortuna arriva a Milano | vinti 23mila euro al Lotto

A Milano, la fortuna fa capolino con una grande vincita al Lotto. Giovedì 29 gennaio 2026, un fortunato giocatore ha portato a casa 23mila euro, portando le vincite totali in Lombardia oltre i 43mila euro. La notizia si aggiunge alle consuete giocate della regione, ma questa volta il colpo è stato davvero importante.

Vincite per oltre 43mila euro in Lombardia al gioco del Lotto, nel concorso di giovedì 29 gennaio 2026. Lo riferisce Agipronews. La vincita più importante è stata realizzata a Paderno Dugnano (Milano), nel punto vendita di via Coti Zelati, con 23.250 euro grazie a tre ambi e un terno. Le altre vincite sono state realizzate a Casel Mella (Brescia) per 10.516 euro e a Monza per 9.900 euro. Nel complesso si tratta di una delle vincite più alte registrate in Lombardia. Il concorso ha distribuito premi per quasi 7 milioni in tutta Italia. Il totale dall'inizio dell'anno supera i 117 milioni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

