La fine dell’illusione nazionalista | da Trump a Meloni la realtà batte la propaganda Il caso Thiel?

Negli ultimi mesi, vari eventi politici hanno mostrato come le affermazioni della destra incentrate su identità e rifiuto dei limiti democratici siano state messe in discussione dai fatti. Dalle manifestazioni negli Stati Uniti alle posizioni dei giovani nelle Nazioni Unite, fino alle decisioni su referendum e politiche europee, la realtà si discosta dalle narrative propagandistiche. La discussione si concentra anche sul ruolo di alcuni finanziatori e sulle influenze esterne in questi processi.

Dalle piazze americane ai giovani delle Nazioni Unite, passando per lo stop a Meloni al referendum fino all’Europa: il mondo reale smentisce la narrazione della destra tra identità, paura e rifiuto dei limiti democratici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rogoredo, la cronaca piegata alla propaganda: ma la narrazione di Meloni & Co sbatte contro la realtàLe destre utilizzano i fatti di cronaca per attaccare i magistrati e fare propaganda in piena campagna referendaria, vedi il caso Rogoredo In piena... Meloni come Sánchez? No, è solo propaganda: quando la politica piega la realtà e pretende che i cittadini credano alla favolaA volte la politica italiana sembra un bar alle tre del mattino: luci al neon tremolanti, gente stanca, e qualcuno che racconta una storia talmente... Contenuti e approfondimenti su La fine dell'illusione nazionalista da... Discussioni sull' argomento Blog | La guerra in Iran è un vicolo cieco geopolitico per Trump: a farne le spese è la credibilità del sistema Usa; Basta guerre imperiali: così gli Usa Maga contestano Trump; Perché i mercati finanziari globali ignorano le rassicurazioni di Trump sull'Iran; Trump nel pantano iraniano: una guerra senza strategia che affonda l’America… e il mondo. Il presidente statunitense Donald Trump a bordo dell' Air Force One, di ritorno dal weekend a Mar a Lago, ha mostrato un gigantesco rendering della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Siamo "in anticipo sui tempi e sotto budget", spiega, "tutti soldi dei priv - facebook.com facebook Il monito della Bce: i costi dei dazi di Trump ricadono al 95% su imprese e consumatori Usa. Solo il 5% è a carico degli esportatori esteri #ANSA x.com