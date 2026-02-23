Rogoredo la cronaca piegata alla propaganda | ma la narrazione di Meloni & Co sbatte contro la realtà

A Rogoredo, le proteste dei residenti sono state influenzate dalla campagna politica sulla riforma della giustizia. La pressione del centrodestra ha portato a narrazioni che spesso ignorano le questioni concrete sul territorio. Durante le manifestazioni, i cittadini hanno evidenziato problemi quotidiani ignorati dai discorsi ufficiali. Le contestazioni si sono intensificate con la diffusione di messaggi che distorcono i fatti locali. La presenza delle forze dell’ordine ha modificato ulteriormente il clima nel quartiere.

In piena campagna referendaria per il voto sulla riforma della giustizia di marzo, tutto fa brodo per il centrodestra. Tutto diventa funzionale alla propaganda. E i fatti di cronaca diventano un pretesto per attaccare i magistrati e sostenere che se al referendum dovesse passare il sì potremmo contare su una giustizia più efficiente. L’ultimo caso è quello di Rogoredo, Milano. Rogoredo, la cronaca piegata alla propaganda: ma la narrazione di Meloni& C. sbatte contro la realtà. Un ragazzo di 28 anni muore durante un intervento di polizia, la versione iniziale viene smentita da nuovi elementi d’indagine e oggi l’agente coinvolto viene fermato con l’ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

