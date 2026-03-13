Tra conflitti, alleanze internazionali e tensioni in Medio Oriente, una figura politica afferma di seguire la stessa linea di un paese straniero. In una dichiarazione, sostiene di condividere posizioni simili a quelle di un governo europeo, cercando di presentare un'immagine di coerenza e unità. La sua narrazione, tuttavia, appare più come una rappresentazione che come una realtà verificata.

A volte la politica italiana sembra un bar alle tre del mattino: luci al neon tremolanti, gente stanca, e qualcuno che racconta una storia talmente assurda da sperare che nessuno abbia la forza di contraddirlo. Ed è più o meno così che suona l'affermazione di Giorgia Meloni: l’Italia avrebbe “la stessa posizione” della Spagna guidata da Pedro Sánchez.. Stessa posizione. Una frase che galleggia nell’aria come fumo pesante. Peccato che basti aprire un giornale, uno qualsiasi, per vedere che la realtà racconta un’altra storia. Madrid ha parlato apertamente di “genocidio” a Gaza e ha chiesto di sospendere l’accordo tra Unione Europea e Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni come Sánchez? No, è solo propaganda: quando la politica piega la realtà e pretende che i cittadini credano alla favola

