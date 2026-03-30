La fine delle serie tv è diventata un tabù

Negli ultimi anni, la conclusione delle serie televisive ha suscitato spesso discussioni e sentimenti contrastanti tra i fan. Ricordando esempi come Lost, trasmesso per la prima volta nel 2004, si può notare come questa produzione abbia attirato l’attenzione grazie a un’ambientazione misteriosa e a personaggi coinvolgenti, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo fino alla fine.

Vi ricordate Lost? Correva l’anno 2004. La serie che ci ha tenuti incollati allo schermo aveva ingredienti potenti: un’isola, un mistero da scoprire, un gruppo di sopravvissuti. Per qualche stagione tutto è filato benissimo facendo il pieno di ascolti ma il successo imponeva di continuare, a tutti i costi e quel finale era talmente stiracchiato che ha deluso tutti. Lost ha aperto il vaso di Pandora e da quel momento in poi, con il contemporaneo moltiplicarsi delle piattaforme di streaming, la “fine” è diventata un tabù nelle produzioni tv. Accadeva qualcosa di simile con The Walking Dead. La prima stagione con sei puntate al cardiopalma ha... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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