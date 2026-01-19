Sophie Turner nuova Lara Croft in una serie tv su Tomb Raider racconta i vantaggi di essere diventata mamma a 24 anni Ma ricostruire la carriera non è stato facile

Sophie Turner, nota per il suo ruolo come Lara Croft, condivide la sua esperienza di essere mamma a 24 anni, affrontando anche le sfide di ricostruire la carriera dopo una separazione. A 29 anni, riflette sui vantaggi di questa fase della vita, tra responsabilità familiari e percorso professionale, offrendo uno sguardo autentico sulle sue esperienze personali e professionali.

Due figlie a 24 e 26 anni, un matrimonio finito, una carriera da ricostruire. E a 29 anni Sophie Turner che dice? «È davvero bello. Non mi devo più preoccupare del mio orologio biologico e di tutte quelle cose lì». Mentre l’America (e non solo) impazzisce per vederla nei panni di Lara Croft nella nuova serie tv di Tomb Raider, l’ex regina del Nord di Il Trono di Spade si racconta al quotidiano inglese The Guardian e lascia cadere questa verità: diventare mamma giovane ha i suoi vantaggi. Certo, ha significato mettere in pausa una carriera appena decollata, dire addio allo slancio proprio quando tutti volevano la nuova Sansa Stark. 🔗 Leggi su Amica.it

Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie Tomb Raider, con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. L’attrice, nota per il suo ruolo in Il Trono di Spade, interpreta l’iconica protagonista dei videogiochi in un adattamento seriale diretto da Phoebe Waller-Bridge. La foto mostra un’immagine fedele al personaggio, confermando l’attenzione alla fedeltà originale e alla qualità della produzione.

