Gremese lancia una nuova guida che raccoglie 52 serie tv da non perdere prima di morire. Il libro, scritto da Alice Grisa con la collaborazione di Emanuele Zambon, vuole essere un compagno semplice e diretto per gli appassionati di serialità. In poche pagine, il volume propone consigli concreti e appassionanti per scoprire l’epoca d’oro delle serie televisive.

È in uscita per Gremese 52 serie tv da vedere prima di morire, un volume firmato da Alice Grisa con la collaborazione di Emanuele Zambon, che si propone come una guida brillante e coinvolgente all’età dell’oro della serialità televisiva. Un libro pensato non solo per orientarsi nel vastissimo panorama delle serie degli ultimi vent’anni, ma per comprenderne l’impatto culturale, sociale ed emotivo. Le serie tv, da fenomeno di nicchia, sono diventate linguaggio condiviso, oggetto di culto, terreno fertile di analisi, moda, estetica e immaginario. Non si tratta solo di storie, ma di veri e propri mondi narrativi che hanno ridefinito il nostro modo di raccontare e di guardarci. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 52 serie tv da vedere prima di morire: la guida all’età dell’oro delle serie TV, in uscita per Gremese

52 serie tv da vedere prima di morire di Alice Grisa ed Emanuele ZambonGremese Editore, 2025 - Una guida ricca di suggerimenti per appassionati e neofiti, che descrive alcune tra le più famose serie tv tramesse dal 2005 a oggi. sololibri.net

