Durante una gara di Formula 1, il pilota Antonelli ha vinto la corsa, esultando come un velocista e dirigendosi subito verso il box Ferrari. Sul podio è stato l’unico a non ricevere champagne. In pista ha mostrato un’abilità da veterano, anche se ha soltanto 30 anni, diventando il più giovane pilota di sempre a condurre la classifica del campionato.

In pista sembra un veterano, un 30enne. Infatti è il più giovane di sempre in testa alla classifica di Formula 1. Ma dopo il trionfo in Giappone in una domenica storica per lo sport italiano, a ricordare a Kimi Antonelli la sua reale età è stato il Giappone, Paese ospitante dell’ultimo gran premio di Formula 1 vinto dall’italiano. Il secondo in stagione nelle tre gare disputate. Andrea Kimi Antonelli – infatti – ha soltanto 19 anni e ieri sul podio ha brindato con una bottiglia analcolica, contrariamente a Oscar Piastri (2°) e Charles Leclerc (3°), che hanno stappato la classica bottiglia di Moet offerta ai primi tre. Il motivo è legato alla legge giapponese: nonostante dal 2022 la maggiore età sia scesa da 20 a 18 anni nel Paese asiatico, l’età minima per bere alcolici (e fumare) è rimasta a 20 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La festa di Antonelli: vince, esulta alla Bolt e poi scappa nel box Ferrari. E sul podio è l’unico senza champagne

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