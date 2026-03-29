Durante un evento a Suzuka, Kimi Antonelli ha ottenuto una vittoria che ha portato alla sua esultanza alla Bolt, diventando un’immagine simbolo. Con questa vittoria, Antonelli ha stabilito una serie di record, dimostrando la sua superiorità in pista e lasciando un segno significativo nella competizione. L’atleta ha manifestato entusiasmo e soddisfazione per i risultati raggiunti durante la gara.

L’esultanza alla Usain Bolt è già un’immagine simbolo: Andrea Kimi Antonelli non si limita a vincere, ma comunica la consapevolezza di chi sta scrivendo qualcosa di più grande. Il GP del Giappone a Suzuka rappresenta infatti molto più di una semplice conferma, ma qualcosa che gli assicura la leadership del Mondiale e lo proietta nella storia della F1. Dal punto di vista della cronaca, la gara giapponese è stata tutt’altro che lineare. Antonelli, dopo una partenza complicata che lo ha visto scivolare fino alla sesta posizione alla prima curva, ha dovuto costruire la sua vittoria con pazienza e ritmo. Mentre davanti si accendeva la lotta tra Oscar Piastri e George Russell, il giovane italiano ha iniziato una rimonta metodica, mostrando una gestione gara già da veterano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli esulta alla Bolt e stabilisce una serie di record a Suzuka

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