A fine mese, nel centro storico di Carrara, si terrà la prima edizione di 'Inchiostro a 33 giri', un festival dedicato al fumetto e al vinile. L'evento vedrà la partecipazione di Caparezza, che sarà presente per un incontro con il pubblico agli Animosi. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, offrendo un panorama culturale dedicato a queste due passioni.

‘Inchiostro a 33 giri’: Caparezza protagonista della prima edizione del festival del fumetto e del vinile, in programma alla fine del mese nel centro storico di Carrara. Si tratta di un nuovo festival dedicato a fumetti, graphic novel e vinili, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo in piazza De André, corso Rosselli e al Teatro degli Animosi. Per due giorni il centro cittadino si animerà con una mostra-mercato dedicata a fumetti, graphic novel, dischi in vinile e oggettistica a tema, trasformando piazza De André e Corso Rosselli in un punto di incontro per appassionati, collezionisti e curiosi. Tanti gli ospiti previsti tra cui Caparezza che presenterà in città il suo ultimo disco e il graphic novel ‘Orbit Orbit’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Fumetto e vinile, festival in centro. A fine mese 'Inchiostro a 33 giri'. Incontro con Caparezza agli Animosi

