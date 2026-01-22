I volontari della Caritas sulle orme di don Milani

I volontari della Caritas diocesana, sotto la guida del vescovo Giovanni Paccosi, hanno visitato Barbiana, noto come il luogo di don Lorenzo Milani. Questa visita rappresenta un momento di riflessione e impegno, collegando l’esperienza di solidarietà alle radici della scuola e dell’educazione popolare promossa da Milani. Un’occasione per rafforzare il proprio ruolo nel sostegno alle comunità e ai più bisognosi.

Guidati dal vescovo Giovanni Paccosi i volontari della Caritas diocesana hanno visitato Barbiana – riporta La Domenica – luogo simbolo di don Lorenzo Milani. Barbiana è il luogo simbolo dell'opera di don Lorenzo Milani, che qui fondò la sua scuola popolare dedicata ai ragazzi più poveri, figli di operai e contadini. Un'esperienza educativa rivoluzionaria che nasceva dal principio sintetizzato nel motto "I care" – mi importa – espressione di una pedagogia della liberazione e della giustizia sociale. I volontari sono stati accolti dalla Fondazione don Lorenzo Milani, ente che custodisce e tramanda la memoria del sacerdote "maestro degli ultimi".

