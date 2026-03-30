Kimi Antonelli, giovane pilota italiano alla guida di una vettura Mercedes, sta attirando molta attenzione nel mondo delle corse. Molti considerano il suo talento come promettente, e sui social si moltiplicano i commenti di appassionati e addetti ai lavori. Tuttavia, alcune analisi suggeriscono che, con un team come la Ferrari, il suo percorso verso la Formula Uno potrebbe essere diverso.

Tutti pazzi per Kimi Antonelli, giovanissimo talento italiano alla guida della Mercedes. Un predestinato. Gian Carlo Minardi è tutt’altro che sorpreso dal pilota 19enne, che ieri in Giappone ha vinto il suo secondo Gp di fila ed è balzato in testa al Mondiale piloti. “Ecco perché con la Ferrari non sarebbe in Formula Uno”. A parlare di lui l’omonimo fondatore del team Minardi, tra i primi scopritori di Kimi Antonelli, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, dopo la vittoria a Suzuka del 19enne bolognese, ora leader del mondiale di Formula 1. Sul fatto che Antonelli stia facendo le fortune della Mercedes e non della Ferrari, Minardi commenta: “Innanzitutto ha 19 anni, vedremo cosa succederà in futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La dura verità sul fenomeno Kimi Antonelli: con la Ferrari non sarebbe arrivato in Formula Uno

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