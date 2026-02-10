Serie A Roma-Cagliari | la doppietta di Malen regala la vittoria ai giallorossi

La Roma di Gasperini batte 2-0 il Cagliari di Pisacane. Donyell Malen segna due gol e trascina i giallorossi alla vittoria, facendo esplodere lo stadio Olimpico. È stata una partita decisa dall’attaccante olandese, che ha trovato la rete in entrambi i tempi.

La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Cagliari di Fabio Pisacane: protagonista del match Donyell Malen, che ha fatto esplodere lo stadio Olimpico con un gol per tempo. La sua prima doppietta in giallorosso ha regalato una vittoria importante alla squadra, che così può portarsi a quota 46 in classifica e agganciare il quarto posto occupato dalla Juve di Spalletti. Esordio per Bryan Zaragoza, che ha rilevato Lorenzo Pellegrini nella ripresa. "Come Van Basten stasera? No no, lui è stato un giocatore speciale - ha commentato Malen a Sky Sport -. Sono molto felice, felice per i gol e per il successo di stasera, per come hanno giocato i miei compagni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Roma batte il Cagliari con una doppietta di Malen e si avvicina alla Juve in classifica.

ROMA CAGLIARI 2-0 MALEN DOPPIETTA GASPERINI SFOTTE FERGUSON SI E' FATTO MALE PER EVITARE FOTOGRAFO!

