CAGLIARI-FIORENTINA 1-2 | IN EVIDENZA | La rimonta della Fiorentina assicura una vittoria enorme | Serie A 2024 25
Nella partita valida per la Serie A 2024/25, la Fiorentina ha conquistato una vittoria importante a Cagliari, rimontando dallo svantaggio iniziale. Dopo il gol di Piccoli, i Viola sono riusciti a trovare la rete decisiva che ha permesso loro di ottenere i tre punti. Un risultato che evidenzia la capacità della squadra di reagire e consolidare la propria posizione in classifica.
Una bella vittoria in rimonta per i Viola che si ritrovano in svantaggio all'Unipol Domus di Cagliari grazie al gol di Piccoli.
Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Torino-Cagliari, numeri e curiosità.
Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2 - Perde ancora la Fiorentina, battuta dal Parma e sempre più ultima in classifica, pareggio tra le polemiche ad Udine, terza vittoria consecutiva per la Juventus che sale momentaneamente al terzo posto ... rtl.it
DIRETTA/ Cagliari Fiorentina (risultato finale 1-1): Mandragora, poi Luperto! (24 agosto 2025) - Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Cagliari Fiorentina, ma prima di commentare in vostra compagnia questo attesissimo match, facciamo un passo verso la storia per capire chi ... ilsussidiario.net
Calcio: Cagliari-Fiorentina 1-1 - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 19 foto Soccer; serie A:Cagliari vs Fiorentina - ansa.it
