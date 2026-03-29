Domenica delle Palme al via la Settimana Santa | tutte le Messe con l’arcivescovo Lauro Tisi

La Domenica delle Palme segna l'inizio della Settimana Santa e sono programmate tutte le Messe con la partecipazione dell'arcivescovo di Trento. Durante l'evento, l'arcivescovo Tisi ha commentato il significato del grido di Gesù sulla croce, sottolineando la solitudine dell'uomo contemporaneo. La celebrazione si svolge in diverse chiese della diocesi, con momenti di preghiera e riflessione.

“Nel grido di Gesù sulla croce c’è la solitudine dell’uomo di oggi”: sono queste le parole pronunciate dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione dell’inizio della Settimana Santa che comincia oggi, 29 marzo 2026, con la Domenica delle Palme. Vediamo ora tutte le messe in programma nei prossimi sette giorni. Domenica 29 marzo alle ore 10 l’Arcivescovo Lauro Tisi benedirà i rami d’ulivo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, da dove partirà la processione verso la cattedrale di San Vigilio, in piazza Duomo. Qui si terrà la celebrazione eucaristica dedicata alla Domenica delle Palme. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la tradizionale preghiera delle Quarantore, con adorazione eucaristica, che continuerà fino al 1° aprile (Mercoledì Santo). 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Domenica delle Palme, al via la Settimana Santa: tutte le Messe con l’arcivescovo Lauro Tisi Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle palme a Carini, la via Crucis apre la Settimana Santa Oggi 29 marzo, Domenica delle Palme: l’ingresso trionfale di Gesù apre la Settimana SantaLa Domenica delle Palme, con la commemorazione dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme comincia la Settimana Santa in cui si celebra la... Una selezione di notizie su Settimana Santa Temi più discussi: Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; Settimana Santa e Pasqua 2026 in basilica; Celebrazioni della Settimana Santa. Domenica delle Palme, comincia la Settimana Santa. Verso la RisurrezioneCon la Domenica delle Palme entriamo nella settimana più santa dell’anno. E’ il tempo in cui la Chiesa celebra i misteri centrali della fede: la passione, la morte, la sepoltura, la discesa agli infer ... acistampa.com Santa Messa Domenica delle Palme 2026 | Diretta video Rai 1: Angelus e benedizione ulivi con Papa Leone XIVSanta Messa Domenica delle Palme oggi 29 marzo 2026, Angelus con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 verso la Settimana Santa ... ilsussidiario.net Pasqua, il Papa e le celebrazioni della Settimana Santa. Oggi la Domenica delle Palme - facebook.com facebook Spoiler: ecco la prima tendenza per Pasqua. La settimana santa sarà caratterizzata ancora da temperature sottomedia e da un nuovo affondo artico, ma da Pasqua la situazione cambierà in modo netto. Tra il 6 e il 10 aprile arriverà una rimonta anticiclonica co x.com