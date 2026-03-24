Ariano Irpino celebra la Domenica delle Palme con la XII edizione della Via Crucis vivente

Da avellinotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Parrocchia San Liberatore V. e M., presso il Santuario Diocesano di Ariano Irpino, organizza la XII edizione della Via Crucis Vivente. L'evento si terrà Domenica delle Palme, il 29 marzo 2026, alle ore 17:30. Il tema di quest'anno, "Affinché possiamo essere tutti uno", richiama i valori della comunione e della solidarietà. In questo spirito, risuona l'invito della Scrittura: "Sono con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi" (Isaia 57:15). Tutta la comunità è invitata a partecipare per vivere insieme un momento di riflessione e fede. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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