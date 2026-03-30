Il 25 marzo 2026, davanti a un’aula di scuola, una docente è stata accoltellata da un alunno di 13 anni. L’aggressore, secondo quanto riferito dalla vittima, era stato influenzato dai social e ha agito con un pugnale, colpendola ripetutamente al collo e al torace. La docente ha dichiarato di essere salva grazie alle trasfusioni di sangue ricevute.

AGI - "La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne, confuso, trascinato e 'indottrinato' dai social, mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno: 'E.', anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio ”. Lo scrive la professoressa Chiara Mocchi, la docente accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media della provincia di Bergamo, in una nuova lettera aperta dettata dal letto di ospedale all’avvocato Angelo Lino Murtas. Il racconto della docente: "Il fendente ha sfiorato l'aorta" . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La docente accoltellata: "Sono salva grazie ai donatori di sangue"

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