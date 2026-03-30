La denuncia di Erica | Milano-Calabria costa come andare a New York con una figlia di 2 anni non ho scelta
Una donna ha segnalato a Fanpage.it il costo elevato dei voli per la Calabria durante il periodo di Pasqua. Ha riferito di aver speso fino a 800 euro per un viaggio di andata e ritorno con due adulti e una bambina di meno di due anni. La donna ha confrontato questa cifra con il prezzo di un biglietto aereo per New York, sottolineando come il viaggio tra Milano e Calabria abbia un costo simile.
Erica denuncia a Fanpage.it il caro voli per Pasqua: per tornare in Calabria spende cifre altissime, fino a 800 euro per due persone e una bimba di meno di 2 anni. I prezzi la costringono a ridurre le visite alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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