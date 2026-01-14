Valentino Rossi correrà con BMW | Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare

Valentino Rossi ha annunciato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe con BMW, chiudendo così le incertezze sul suo futuro sportivo. Dopo aver commentato le ragioni della scelta, ha sottolineato come il coinvolgimento nel campionato sia legato anche alle esigenze familiari, con due bambine e una famiglia da gestire. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella carriera del pilota, orientato verso il motorsport in ambiti diversi rispetto alle competizioni motociclistiche.

Con BMW nel GT World Challenge Europe - Dopo le anticipazioni che vi avevamo dato lo scorso mese, arrivano le conferme ufficiali sul futuro di Valentino Rossi: il “Dottore” ha confermato che il suo impegno principale sarà nel GT World ... quattroruote.it

Valentino Rossi conferma: "Farò il GTWC e ho rinnovato con BMW per 3 anni" - Il 'Dottore' ha dato ufficialità che il suo impegno principale del 2026 sarà con la M4 GT3 EVO nella serie di SRO e la firma di un nuovo contratto con la Casa Bavarese. it.motorsport.com

MotoGp, Valentino Rossi presenta la sua VR46: "Vinciamo qualche gara" x.com

In occasione della presentazione del suo team, Valentino Rossi ha toccato diversi temi che vanno ben oltre la semplice livrea o l’avvio della nuova stagione facebook

