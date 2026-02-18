Erica Piamonte ha mangiato un’ostrica e ha vomitato sangue, una reazione che l’ha spinta immediatamente in pronto soccorso. La sera, iniziata con l’intenzione di cenare bene, si è trasformata in una notte di paura e preoccupazione, con il personale medico che ha dovuto intervenire rapidamente. La donna ha raccontato di aver sentito un dolore acuto alla bocca dello stomaco prima di perdere sangue, un episodio che non dimenticherà facilmente.

Doveva essere una serata di relax e buona cucina, si è trasformata in un incubo da codice rosso finito nella corsia di un ospedale. Erica Piamonte, volto noto del Grande Fratello 16, ha vissuto ore di autentico terrore nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, quando una reazione violenta a un piatto del menù degustazione l’ha costretta a ricorrere alle cure d’urgenza dei medici. “Una situazione indescrivibile”, ha confessato l’influencer toscana, raccontando ai suoi follower i dettagli di un malore che le ha causato una lacerazione gastrica. L’ostrica “fatale” e il malore notturno. La cronaca della serata inizia in un ristorante, dove Erica stava consumando una cena che prevedeva un percorso di degustazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho mangiato un’ostrica e ho vomitato sangue, una situazione indescrivibile”: la notte da incubo di Erica Piamonte

