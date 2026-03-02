Lotto la dea bendata bacia il casertano | vinti 50.000 euro

Nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, la fortuna ha premiato il casertano con una vincita di 50.000 euro. Durante le estrazioni di venerdì e sabato, tra le prime dieci vincite registrate, sei sono state realizzate in Campania, con un totale di premi che supera i 120.000 euro. La dea bendata si è fermata nella regione, portando numerose vincite.

A Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, sono stati vinti 13.500 euro con il terno secco 5-14-57 sulla ruota di Napoli. L'ambo 17-20 sulla ruota Nazionale ha premiato un giocatore di Tufino, in ...