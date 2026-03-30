A Monza si segnalano altri due negozi storici che hanno chiuso le saracinesche, portando a sei il totale delle attività di vicinato che hanno cessato l’attività negli ultimi mesi. La chiusura di questi esercizi si aggiunge a un quadro di difficoltà che coinvolge il settore commerciale in città, con numeri che indicano un calo delle attività di lunga data.

Altri due negozi storici di Monza chiudono confermando la crisi delle attività di vicinato che in città sta diventando ormai strutturale. Si tratta della Ferramenta Castoldi e della Zorloni & Castellucchio, attività specializzata nella vendita e nell'assistenza di prodotti da ufficio, entrambe ubicati in via Cellini, nel quartiere di San Rocco, e nate ancora nel secolo scorso. La ferramenta Castoldi è stata aperta nel 1967 per volontà di Santina Castoldi e Luigi Zucca. Specializzata nella vendita di bombole gas e cherosene (oggi poco utilizzate, ma a quei tempi diffusissime), l'attività negli anni del boom economico aveva affiancato la costruzione delle nuove case nel quartiere San Rocco, diventando un vero e proprio punto di riferimento in una delle zone della città che si sarebbe presto caratterizzata fra le più popolose. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La crisi non si ferma: a Monza chiudono altri due negozi storici

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