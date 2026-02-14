Centro in affanno chiudono i negozi storici Fratelli d' Italia | Cattolica sta perdendo la sua anima

A Cattolica, i negozi storici come Ferretti e Dolcini chiudono uno dopo l’altro, segnando un momento difficile per il commercio locale. La crisi ha portato alla fine di alcune attività che da decenni animano il cuore della città, provocando preoccupazione tra i residenti. Fratelli d’Italia denuncia che questa situazione sta facendo perdere alla città la sua identità e il suo spirito. Un esempio concreto è la vetrina di Dolcini, che da più di mezzo secolo rappresentava un punto di riferimento per le famiglie del quartiere.

Dopo le chiusure di Ferretti e Dolcini, Laura Casonato (Fratelli d'Italia) denuncia viabilità carente e mancanza di visione strategica: "Serve un piano concreto per salvare il commercio cittadino" La recente chiusura di storiche attività nel centro di Cattolica, come Ferretti e Dolcini, apre una riflessione profonda sul presente e sul futuro economico e identitario della città. Per la coordinatrice di Fratelli d'Italia Cattolica, Laura Casonato, non si tratta di casi isolati, ma della conferma di un declino annunciato. "Queste realtà non erano semplici negozi, ma presidi di professionalità e punti di riferimento identitari per intere generazioni," dichiara Casonato.