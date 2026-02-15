Bari Rossella e gli altri | chiudono i negozi di abbigliamento
A Bari, Rossella e altri negozi di abbigliamento chiudono le saracinesche: la boutique Rossella, situata in corso Sonnino nel quartiere Madonnella, ha annunciato la chiusura definitiva dopo aver aperto 50 anni fa. La decisione deriva dalla costante diminuzione degli affari e dalla crescente concorrenza dei negozi online, che hanno reso difficile mantenere l’attività aperta. La chiusura di questa storica attività lascia un vuoto nel quartiere, dove il negozio rappresentava un punto di riferimento per molte generazioni.
Nel quartiere Madonnella di Bari sta per chiudere un’altra attività storica. La boutique “Rossella”, su corso Sonnino, si prepara a chiudere definitivamente dopo 50 anni di lavoro. Le proprietarie, le sorelle Rossella e Rosita Monachino, hanno annunciato che l’ultimo giorno di apertura sarà il prossimo 31 marzo, e in queste settimane si sta procedendo con una svendita totale della merce presente. La chiusura riguarda anche “Rossella Glamour”. Il negozio “Rossella Uomo” aveva già cessato l’attività due anni fa e lo aveva annunciato con un post in cui, anche in quel caso, annunciava la “svendita totale per chiusura”, sottolineando che non era solo un’attività commerciale ma una vera famiglia, guidata con dedizione da Nicola Monachino, ancora al lavoro a 84 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
La via dei record (negativi) dove chiudono tutti i negozi: adesso tocca allo store di abbigliamento
La strada delle chiusure continua a Seregno.
Sarzana, chiudono altri negozi. Centro storico in affanno
Il centro storico di Sarzana si trova di fronte a un momento difficile, con la chiusura di altri tre negozi prevista entro la fine dell’anno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
