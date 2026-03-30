La creatività allunga la vita del cervello | cosa dice la ricerca

Una recente ricerca suggerisce che praticare attività creative può contribuire a rallentare il processo di invecchiamento cerebrale. Lo studio indica che la creatività non riguarda solo l’intelletto, ma può influenzare positivamente la longevità del cervello. Secondo i dati raccolti, mantenere il cervello attivo attraverso attività creative può avere effetti benefici sulla sua durata nel tempo.

L a creatività non è solo una virtù dell’intelletto: secondo la scienza è un vero e proprio elisir di lunga vita, in grado di rallentare l’invecchiamento. Ce lo spiega la professoressa Clelia Di Serio, co-director del Master Program in Cognitive Psychology in Health Communication dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Università della Svizzera Italiana, che sabato 28 marzo ha moderato l’evento « Euler Life Lab – Contro il tempo? », aperto al pubblico nell’Auditorium dell’USI e organizzato da BrainCircle Lugano con Lexenthys. Creatività e benessere mentale: dalla cultura agli hobby manuali, i gesti creativi che aiutano la mente X La creatività amplia il brain age gap. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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