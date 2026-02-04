Ricerca sul campo lunga tre anni | Sport necessario allunga la vita Coinvolti bimbi studenti e anziani

Una ricerca di tre anni dimostra che lo sport fa bene a tutti. Bambini, anziani e studenti hanno partecipato a test sul campo, usando smartwatch, tricicli elettrici e realtà virtuale. I risultati sono chiari: muoversi regolarmente aiuta a prevenire, curare e anche a includere. Per molti, l’attività fisica diventa un modo semplice e efficace per vivere meglio, allungando la vita.

Sport per tutti, per prevenire, curare, includere. Una ricerca direttamente sul campo durata tre anni, che ha coinvolto migliaia di persone: bambini, alunni, studenti, pazienti, over 60, tra smartwatch che diventano personal trainer, tricicli elettrici, realtà virtuale, un parco giochi innovativo e tanto altro ancora. È il progetto ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, per sviluppare e sperimentare modelli innovativi per promuovere una vita attiva e inclusiva lungo tutto l'arco dell'esistenza, integrando ricerca scientifica, tecnologia, sanità, scuola e territorio, con gli scienziati del Polo di Lecco del Politecnico, del Cnr, dell'istituto di ricerca Eugenio Medea della Nostra Famiglia di Bosisio Parini e del centro di riabilitazione di Villa Beretta di Costa Masnaga del Valduce di Como.

