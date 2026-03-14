Caffè tra stomaco e cervello cosa dice la ricerca sulla demenza
Una nuova ricerca pubblicata sul ‘Journal of the American Medical Association’ evidenzia come il consumo moderato di caffeina possa ridurre il rischio di demenza e rallentare il declino cognitivo. Lo studio si concentra sul rapporto tra il caffè, lo stomaco e il cervello, offrendo dati che collegano l’assunzione di caffeina a possibili benefici sulla salute cerebrale.
Il caffè è protagonista di una nuova ricerca che ha fatto notizia: pubblicata sul ‘Journal of the American Medical Association’, suggerisce che un consumo moderato di caffeina può ridurre il rischio di demenza e rallentare il declino cognitivo. Ma è davvero così? Iniziamo col dire che – quando parliamo di caffè e salute – non è solo una questione di quanto, ma di quand o. “La sequenza cambia tutto: a digiuno stimola la secrezione acida gastrica: il c affè nello stomaco sensibile può essere gastrolesivo. Dopo la colazione invece ci risveglia e migliora la digeribilità del pasto”, spiega sui social Sara Farnetti, specialista in Medicina interna ed esperta in nutrizione funzionale, autrice di numerosi volumi dedicati agli alimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Le macchine del #caffè che hanno fatto la storia racchiuse nella #mostra di #Cagliari a #Modena x.com