In fuga su un' auto rubata urtano vetture in sosta poi tentano di scappare a piedi | arrestati

Durante un servizio contro il furto di autoveicoli a Catania, i carabinieri hanno intercettato un’auto rubata che, in fuga, ha urtato vetture in sosta. I due giovani a bordo, di 19 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza mentre tentavano di scappare a piedi dopo l’incidente. L’auto è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma.

Nel corso di un servizio di contrasto al furto di autoveicoli, i militari della stazione carabinieri di Catania Librino hanno arrestato in flagranza di reato, un 29enne e un 19enne, entrambi residenti nel capoluogo etneo.L'intervento è avvenuto nell'area di parcheggio di un centro commerciale in.