La Castiglionese rifila tre schiaffi al Lanciotto

Nel match tra Lanciotto Campi e Castiglionese, la squadra ospite si è imposta con un punteggio di 3-0. La partita ha visto i giocatori della Castiglionese prendere il controllo fin dall’inizio, senza concedere molte opportunità agli avversari. La vittoria riflette la superiorità tecnica e tattica degli ospiti, che hanno dimostrato maggiore determinazione nel corso dell’incontro.

LANCIOTTO CAMPI 0 CASTIGLIONESE 3 LANCIOTTO CAMPI: Hila, Sellaroli (86' Esposito Goretti), Galli, Preci, Moretti (64' Lepri), Bambi, Pisco (35' Bigazzi), Lastrucci, Afelba, Robi. All. Allori. CASTIGLIONESE: Balli, Gori, Banelli (83' Mannarini), Viciani (70' Schichilone), Menci, Lorenzoni, Tenti, Petricci (78' Parisi), Berneschi (86' Arioni), Minocci, Nicoletti (78' Caposciutti). All. Cardinali. Arbitro: Casale di Siena. Reti: 32' Berneschi (rig.), 43' Nicoletti, 66' Petricci. CAMPI BISENZIO – Dopo il successo esterno con l'Affrico nel turno precedente, un'altra vittoria per la Castiglionese in terra fiorentina.

